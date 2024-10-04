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بايدن: إسرائيل والولايات المتحدة على تنسيق دائم بشأن طبيعة الرد على إيران (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-10-2024 | 14:23
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