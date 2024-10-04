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المجلس الوزاري الاسرائيلي للشؤون الأمنية اتخذ قرارا بالرد على الهجوم الإيراني (القناة 13 الاسرائيلية)

Lebanon 24
04-10-2024 | 14:31
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