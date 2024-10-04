Advertisement

أخبار عاجلة

القيادة المركزية الأميركية: ضرباتنا ضد الحوثيين شملت قدرات عسكرية هجومية وتهدف لضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر (العربية)

Lebanon 24
04-10-2024 | 14:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: جهود الإنقاذ تجرى لإخماد النيران بإحدى ناقلات النفط في البحر الأحمر ومخاوف من كارثة بيئية
lebanon 24
05/10/2024 00:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية لـ"سكاي نيوز": توجيهات للقوات الأميركية بالردّ على أي اعتداء بالشرق الأوسط
lebanon 24
05/10/2024 00:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربتين في سوريا أسفرتا عن قتل 37 من عناصر داعش (الشرق)
lebanon 24
05/10/2024 00:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى: تدمير مسيّرة تابعة للحوثيين فوق مياه البحر الأحمر كانت تشكل تهديداً لقواتنا
lebanon 24
05/10/2024 00:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:43 | 2024-10-04
17:38 | 2024-10-04
17:36 | 2024-10-04
17:32 | 2024-10-04
17:28 | 2024-10-04
17:26 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24