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أخبار عاجلة
أصوات قذائف مدفعية ورشقات نارية كثيفة تُسمع في محيط الوزاني
Lebanon 24
04-10-2024
|
17:10
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