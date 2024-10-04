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وسائل إعلام إسرائيلية: روسيا تبلغ إيران أنّ 4 طائرات من طراز F-35 تحلّق في الخليج الفارسي

Lebanon 24
04-10-2024 | 18:19
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