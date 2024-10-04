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إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أميركيين: الطائرات الأميركية لن تشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران

Lebanon 24
04-10-2024 | 18:26
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