Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة الصحة العالمية: 73 شهيدا من موظفي القطاع الصحي اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
04-10-2024 | 23:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40786 شهيدا و94224 مصابا منذ 7 تشرين الاول
lebanon 24
05/10/2024 10:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: 16 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم
lebanon 24
05/10/2024 10:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع
lebanon 24
05/10/2024 10:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 59 شهيداً و65 مصاباً جراء الغارات الإسرائيلية على بلدات في محافظتي الجنوب والبقاع
lebanon 24
05/10/2024 10:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:23 | 2024-10-05
03:22 | 2024-10-05
03:18 | 2024-10-05
03:18 | 2024-10-05
03:10 | 2024-10-05
03:05 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24