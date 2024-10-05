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إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى والسكان يهرعون إلى الملاجئ
Lebanon 24
05-10-2024
|
01:31
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