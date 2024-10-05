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الجيش الاسرائيلي: إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر

Lebanon 24
05-10-2024 | 01:48
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