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6 دبابات "ميركافا" دمرتها صواريخ "المقاومة الإسلامية" منذ بدء الاشتباكات في جنوب لبنان (الميادين)

Lebanon 24
05-10-2024 | 05:16
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