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ماكرون: سيادة لبنان تتعرض للانتهاك ولا سلام بالشرق الأوسط دون حل الدولتين

Lebanon 24
05-10-2024 | 05:58
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