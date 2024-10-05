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مدير عام في وزارة الصحة: مستشفيا السان تيريز والرسول الأعظم تخرجان عن الخدمة وكذلك مستشفى برج البراجنة (الحرة)

Lebanon 24
05-10-2024 | 06:19
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