Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قدم خططا مختلفة للمستوى السياسي ويتوقع أن يكون الرد على إيران كبيرا (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2024 | 07:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/10/2024 20:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق أكثر من 110 صواريخ من لبنان تجاه مواقع مختلفة في شمال إسرائيل منذ صباح اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
05/10/2024 20:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات الليلة لبحث الرد على الهجوم الإيراني
lebanon 24
05/10/2024 20:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أي هجوم إيراني سيكون له عواقب وخيمة وجاهزون للدفاع (الجزيرة)
lebanon 24
05/10/2024 20:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:51 | 2024-10-05
12:44 | 2024-10-05
12:38 | 2024-10-05
12:36 | 2024-10-05
12:33 | 2024-10-05
12:26 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24