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وزير الخارجية الإيراني: سيكون ردنا على أي عدوان إسرائيلي أقوى وأشد ويمكنهم اختبار إرادتنا (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2024 | 10:08
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