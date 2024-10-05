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وزير الخارجية الإيرانية: نسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وندعم كل الجهود إذا كانت مقبولة للشعبين الفلسطيني واللبناني

Lebanon 24
05-10-2024 | 11:02
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