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الخارجية المصرية تعلن إعادة 286 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم على خلفية العدوان الإسرائيلي على لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2024 | 11:42
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