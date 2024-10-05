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الناطق السابق باسم الجيش الاسرائيلي رونين منيليس للقناة الـ12: لدينا 7 جبهات نشطة وفي أي منها لم نقترب من تحقيق أهداف الحرب

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:33
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