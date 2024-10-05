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الرئيس الإسرائيلي: ما زالت معاناتنا التي خلفتها هجمات السابع من تشرين الأول مستمرة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:44
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