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نتنياهو: إسرائيل لديها الواجب والحق في الدفاع عن نفسها والرد على مثل هذه الهجمات الإيرانية وهذا ما سنفعله

Lebanon 24
05-10-2024 | 14:19
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