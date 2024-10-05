Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: قضينا على نصر الله وقيادة حزب الله ودمرنا جزءا كبيرا من منظومة الصواريخ لديه

Lebanon 24
05-10-2024 | 14:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أحد أبرز مسؤولي مشروع انتاج الصواريخ الموجهة بدقة في حزب الله
lebanon 24
06/10/2024 04:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القضاء على منظومة الصواريخ البحرية لحزب الله
lebanon 24
06/10/2024 04:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لم نستكمل تدمير حزب الله ولكن وجهنا له ضربات كبيرة
lebanon 24
06/10/2024 04:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصواريخ... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ
lebanon 24
06/10/2024 04:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:01 | 2024-10-05
20:00 | 2024-10-05
20:00 | 2024-10-05
19:30 | 2024-10-05
19:30 | 2024-10-05
19:23 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24