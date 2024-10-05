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الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة الصفير وبرج البراجنة وطريق مطار رفيق الحريري وصحراء الشويفات في الضاحية

Lebanon 24
05-10-2024 | 17:57
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