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الإليزيه: ماكرون يرفض استمرار الحرب في لبنان وتصريحات نتنياهو مبالغ فيها

Lebanon 24
05-10-2024 | 18:09
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