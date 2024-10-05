Advertisement

أخبار عاجلة

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يستهدف في هذه الأثناء أهدافًا لحزب الله في منطقة بيروت

Lebanon 24
05-10-2024 | 18:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أدرعي: نفذنا هجوماً في بيروت ونهاجم الآن أهدافاً لحزب الله في منطقة البقاع
lebanon 24
06/10/2024 08:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا المنصة التي أطلقت منها القدائف باتجاه منطقة سدّي إليعازر وعشرات الأهداف الأخرى التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان
lebanon 24
06/10/2024 08:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا وسائل قتالية ومستودعات أسلحة لحزب الله في بيروت
lebanon 24
06/10/2024 08:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: الجيش الاسرائيلي يستهدف فريق إنقاذ في طريقه للمريجة بضاحية بيروت الجنوبية
lebanon 24
06/10/2024 08:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:42 | 2024-10-06
01:34 | 2024-10-06
01:31 | 2024-10-06
01:27 | 2024-10-06
01:13 | 2024-10-06
01:13 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24