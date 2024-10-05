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أخبار عاجلة
غارة قوية جداً تستهدف حارة حريك الآن وغارة ثانية على الشويفات
Lebanon 24
05-10-2024
|
19:18
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