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"واشنطن بوست": الموساد أعلن أنّه كان يتعقّب تحرّكات نصرالله منذ سنوات وقد أحجم عن اغتياله خلال الفترة الماضية تفاديًا لحرب واسعة

Lebanon 24
05-10-2024 | 20:00
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