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ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى شهداء الأقصى إلى 21 شهيدا وعشرات المصابين (العربي)

Lebanon 24
05-10-2024 | 23:28
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