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"هآرتس": التصعيد مع حزب الله وإيران تسبب بتكاليف تقدر بـ20 مليار شيكل (أكثر من 5 مليار دولار) حتى آخر سنة 2024

Lebanon 24
06-10-2024 | 01:13
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