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الدفاع المدني في غزة: أكثر من 30 شــهيداً ونحو 150 جريحاً وعشرات المفقودين جراء غارات الاحتلال المتواصلة على شمال غزة (الميادين)

Lebanon 24
06-10-2024 | 02:07
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