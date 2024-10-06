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القناة 12: من الأهداف المحتملة منشآت النفط والغاز والمجمع الرئاسي ومقر المرشد ومقار الحرس الثوري في طهران

Lebanon 24
06-10-2024 | 03:46
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