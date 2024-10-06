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القناة 12: يمكن للجيش الإسرائيلي مهاجمة قاعدة إيرانية انطلقت منها الصواريخ في الهجوم الأخير على إسرائيل

Lebanon 24
06-10-2024 | 03:47
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