28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الحلبي: نقوم بجمع الأرقام حول أماكن وجود 400 ألف تلميذ و40 ألف معلم من القطاعين الرسمي والخاص
Lebanon 24
06-10-2024
|
05:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحلبي: نامل أن لا تطول فترة النزوح ويعود الإستقرار وإيجاد مراكز بديلة عن المدارس الرسمية
Lebanon 24
الحلبي: نامل أن لا تطول فترة النزوح ويعود الإستقرار وإيجاد مراكز بديلة عن المدارس الرسمية
06/10/2024 15:49:31
06/10/2024 15:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي: بالنسبة للتعليم الرسمي يبدأ العام الدراسي بتاريخ يوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2024 سواء حضوريا أو عن بعد
Lebanon 24
الحلبي: بالنسبة للتعليم الرسمي يبدأ العام الدراسي بتاريخ يوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2024 سواء حضوريا أو عن بعد
06/10/2024 15:49:31
06/10/2024 15:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي: تم مسح أماكن انتشار المدارس الخاصة بالقرب من مراكز الإيواء ونعمل على توزيع الاساتذة والتلامذة في مراكز النزوح على فترة بعد الظهر
Lebanon 24
الحلبي: تم مسح أماكن انتشار المدارس الخاصة بالقرب من مراكز الإيواء ونعمل على توزيع الاساتذة والتلامذة في مراكز النزوح على فترة بعد الظهر
06/10/2024 15:49:31
06/10/2024 15:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي: نقوم بتحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة المشغولة بالنازحين
Lebanon 24
الحلبي: نقوم بتحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة المشغولة بالنازحين
06/10/2024 15:49:31
06/10/2024 15:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري قرب كنيسة مار مخايل في بيروت؟
Lebanon 24
ماذا يجري قرب كنيسة مار مخايل في بيروت؟
10:47 | 2024-10-05
05/10/2024 10:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة تضرب بلدة الجية.. وهذه أولى صورة من مكان الاستهداف!
Lebanon 24
غارة عنيفة تضرب بلدة الجية.. وهذه أولى صورة من مكان الاستهداف!
13:23 | 2024-10-05
05/10/2024 01:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن استخبارات إسرائيل ضدّ "حزب الله".. حقائق مثيرة!
Lebanon 24
معلومات عن استخبارات إسرائيل ضدّ "حزب الله".. حقائق مثيرة!
12:00 | 2024-10-05
05/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين
12:45 | 2024-10-05
05/10/2024 12:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة إغتيال صفي الدين.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!
Lebanon 24
بعد محاولة إغتيال صفي الدين.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!
13:58 | 2024-10-05
05/10/2024 01:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:46 | 2024-10-06
انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الأوسط جنوبي لبنان (الجزيرة)
08:36 | 2024-10-06
القناة 12 الإسرائيلية: التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذ الهجوم في بئر السبع هو أحمد سعيد عقابي ويحمل الجنسية الإسرائيلية
08:10 | 2024-10-06
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل إسرائيلية وارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار بمدينة بئر السبع إلى 10
08:08 | 2024-10-06
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف منطقة الحوش في صور
08:05 | 2024-10-06
نتنياهو زار مقر الفرقة 36 على الحدود مع لبنان (سكاي نيوز)
07:52 | 2024-10-06
"لبنان 24": غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بمحيط الشياح- الغبيري
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
06/10/2024 15:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
06/10/2024 15:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
06/10/2024 15:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24