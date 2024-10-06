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الحلبي: بالنسبة للتعليم الرسمي يبدأ العام الدراسي بتاريخ يوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2024 سواء حضوريا أو عن بعد

Lebanon 24
06-10-2024 | 05:28
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