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الحلبي: الإجازة للمدارس الخاصة التعليم عن بُعد وفق إمكاناتها المتاحة وقرار التدريس الحضوريّ يكون على كامل مسؤولية المدرسة التي تقرّره

Lebanon 24
06-10-2024 | 05:30
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