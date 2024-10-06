هيئة البث الإسرائيلية: الجيش في حالة تأهب لمحاولات حماس شن هجمات وإطلاق صواريخ نحو وسط إسرائيل ومناطق الغلاف في ذكرى 7 تشرين الاول (الجزيرة)

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