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الجيش الإسرائيلي: نشر تعزيزات للقوات الدفاعية في منطقة غلاف غزة استعدادا لأحداث السابع من تشرين الاول

Lebanon 24
06-10-2024 | 06:33
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