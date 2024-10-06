Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراح أصيب في معارك شمال غزة في حزيران  الماضي

Lebanon 24
06-10-2024 | 09:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 جنود إسرائيليين في معارك مع حزب الله خلال 3 أيام
lebanon 24
06/10/2024 18:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل قائد فرقة بمعارك جنوبي لبنان (العربية)
lebanon 24
06/10/2024 18:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل ضابط الليلة الماضية من وحدة إيغوز خلال معارك لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
06/10/2024 18:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لتعزيز وجوده في المنطقة الشمالية".. الجيش الإسرائيلي يستدعي 4 ألوية احتياط
lebanon 24
06/10/2024 18:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2024-10-06
11:31 | 2024-10-06
11:27 | 2024-10-06
11:26 | 2024-10-06
11:22 | 2024-10-06
11:16 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24