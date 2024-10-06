27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراح أصيب في معارك شمال غزة في حزيران الماضي
Lebanon 24
06-10-2024
|
09:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 جنود إسرائيليين في معارك مع حزب الله خلال 3 أيام
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 جنود إسرائيليين في معارك مع حزب الله خلال 3 أيام
06/10/2024 18:47:08
06/10/2024 18:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل قائد فرقة بمعارك جنوبي لبنان (العربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل قائد فرقة بمعارك جنوبي لبنان (العربية)
06/10/2024 18:47:08
06/10/2024 18:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل ضابط الليلة الماضية من وحدة إيغوز خلال معارك لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل ضابط الليلة الماضية من وحدة إيغوز خلال معارك لبنان (الجزيرة)
06/10/2024 18:47:08
06/10/2024 18:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"لتعزيز وجوده في المنطقة الشمالية".. الجيش الإسرائيلي يستدعي 4 ألوية احتياط
Lebanon 24
"لتعزيز وجوده في المنطقة الشمالية".. الجيش الإسرائيلي يستدعي 4 ألوية احتياط
06/10/2024 18:47:08
06/10/2024 18:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
02:00 | 2024-10-06
06/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة تضرب بلدة الجية.. وهذه أولى صورة من مكان الاستهداف!
Lebanon 24
غارة عنيفة تضرب بلدة الجية.. وهذه أولى صورة من مكان الاستهداف!
13:23 | 2024-10-05
05/10/2024 01:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن استخبارات إسرائيل ضدّ "حزب الله".. حقائق مثيرة!
Lebanon 24
معلومات عن استخبارات إسرائيل ضدّ "حزب الله".. حقائق مثيرة!
12:00 | 2024-10-05
05/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين
12:45 | 2024-10-05
05/10/2024 12:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة إغتيال صفي الدين.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!
Lebanon 24
بعد محاولة إغتيال صفي الدين.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!
13:58 | 2024-10-05
05/10/2024 01:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:45 | 2024-10-06
دولة الإمارات ترسل 6 طائرات إمدادات طبية وغذائية وإغاثية إلى لبنان (سكاي نيوز)
11:31 | 2024-10-06
مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"العربية": هناك انفتاح على التشاور للوصول إلى رئيس جمهورية توافقي
11:27 | 2024-10-06
الأردن ينفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة
11:26 | 2024-10-06
نتنياهو: أبلغت الرئيس الفرنسي بأن حظر السلاح على إسرائيل سيعزز قوة محور إيران
11:22 | 2024-10-06
دولة الإمارات تطلق حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني من 8 إلى 21 تشرين الأوّل
11:16 | 2024-10-06
"لبنان 24": إستهداف مركز جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في برعشيت بـعدد من الغارات
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
06/10/2024 18:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
06/10/2024 18:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
06/10/2024 18:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24