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مفوض شؤون اللاجئين: هناك انتهاكات كثيرة للقانون الإنساني الدولي في الضربات الإسرائيلية على لبنان

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:02
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