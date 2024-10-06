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حماس: العملية البطولية في بئر السبع امتداد طبيعي لعمليات شعبنا ضد المحتل الصهيوني الغاشم ورد متوقع على جرائمه

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:22
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