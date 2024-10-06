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رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة تكثيف العمل لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:23
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