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مروحية عسكرية إسرائيلية قادمة من الشمال تحمل جنودا مصابين تحط في مستشفى رمبام في حيفا (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:24
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