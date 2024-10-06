Advertisement

أخبار عاجلة

صفارات الإنذار تدوي في جبل الجرمق وصفد بالجليل الأعلى تحسبا لسقوط صواريخ

Lebanon 24
06-10-2024 | 11:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي في متات بالجليل الغربي تحسبا لسقوط صواريخ (التلفزيون العربي)
lebanon 24
06/10/2024 21:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي تحسبا لسقوط صواريخ من لبنان
lebanon 24
06/10/2024 21:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال قرب كريات شمونة تحسبا لسقوط صواريخ
lebanon 24
06/10/2024 21:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الانذار تدوي في أفيفيم بالجليل الاعلى تحسبا لسقوط صواريخ
lebanon 24
06/10/2024 21:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:19 | 2024-10-06
14:11 | 2024-10-06
14:08 | 2024-10-06
14:06 | 2024-10-06
13:52 | 2024-10-06
13:47 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24