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وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصدر رفيع: لا صحة للأنباء بأن الأردن سيفتح أجواءه أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-10-2024 | 11:02
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