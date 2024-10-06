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ميقاتي: تعهدت بأن الجيش قادر على تعزيز وضعه في الجنوب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-10-2024 | 12:02
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