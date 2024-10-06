Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية": يجب حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة

Lebanon 24
06-10-2024 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية": نحن نقوم بكل ما يلزم وهذا الأسبوع ستحدث انفراجات كبيرة مع وصول المساعدات
lebanon 24
06/10/2024 21:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية": نطالب بتطبيق القرار 1701 لوقف الحرب
lebanon 24
06/10/2024 21:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: إيران تبقى "تهديدا دائما" للبلاد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/10/2024 21:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة ناصر ياسين لـ"سكاي نيوز عربية": 4 طائرات مساعدات إماراتية وصلت إلى لبنان خلال أقل من 24 ساعة
lebanon 24
06/10/2024 21:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:19 | 2024-10-06
14:11 | 2024-10-06
14:08 | 2024-10-06
14:06 | 2024-10-06
13:52 | 2024-10-06
13:47 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24