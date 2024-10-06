Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية عن التصعيد في لبنان: الضغط العسكري يتيح الدبلوماسية في بعض الأوقات ولكنه قد يؤدي أيضا إلى سوء تقدير

Lebanon 24
06-10-2024 | 14:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: ندعم وقف إطلاق نار في لبنان ويمكن للضغط العسكري تمكين الدبلوماسية وقد يجر عواقب غير مقصودة
lebanon 24
07/10/2024 03:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق مسدود.. الدبلوماسية الأميركية فشلت في منع التصعيد ضدّ لبنان
lebanon 24
07/10/2024 03:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية للحدث: نحن على اتصال مع الحكومة اللبنانية وإسرائيل ونحاول خفض التصعيد
lebanon 24
07/10/2024 03:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا نسعى لتصعيد الصراع في المنطقة والحلول الدبلوماسية ستتيح لآلاف اللبنانيين والإسرائيليين العودة لمنازلهم
lebanon 24
07/10/2024 03:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2024-10-06
18:29 | 2024-10-06
18:23 | 2024-10-06
18:08 | 2024-10-06
18:00 | 2024-10-06
17:47 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24