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القناة 13 الإسرائيلية: الوفد الإسرائيلي المفاوض قد يقدم اليوم مقترحا جديدا لصفقة تبادل

Lebanon 24
06-10-2024 | 14:49
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