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إعلام إسرائيلي: تم رصد واعتراض نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان على منطقة كرمئيل

Lebanon 24
06-10-2024 | 15:31
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