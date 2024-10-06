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إعلام إسرائيلي: للمرة الأولى منذ أسابيع نتنياهو سيعقد جلسة نقاش حول صفقة الرهائن ومن المتوقع تقديم مقترح جديد

Lebanon 24
06-10-2024 | 15:32
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