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وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في المنارة وكريات شمونة وحيفا ومنطقة شاطئ الكرمل
Lebanon 24
06-10-2024
|
17:09
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