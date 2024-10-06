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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: الجيش يبدأ اليوم مناورة عسكرية في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل
Lebanon 24
06-10-2024
|
23:28
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